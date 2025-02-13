Чехия решила выйти из международной организации «Интерспутник»

Чехия покинет международную организацию космической связи «Интерспутник» со штаб-квартирой в Москве. Об этом сообщило чешское информационное агентство CTK.

По его данным, решение уже одобрило правительство Чехии. Причиной выхода страны из организации являются геополитические соображения в связи с действиями России на Украине.

В 1970-х годах «Интерспутник» создали девять социалистических государств: СССР, Чехословакия, Венгрия, ГДР, Румыния, Польша, Болгария, Куба и Монголия. В настоящее время в организацию входят 25 стран Европы, Центральной Америки, Юго-Восточной Азии и Африки.

6 февраля президент Чехии Петр Павел утвердил ряд изменений в законодательство страны, усложняющих получение чешского гражданства для россиян. Поправки предусматривают предоставление гражданства страны россиянам только при заверенном отказе от гражданства России.

В ноябре заместитель директора чешской государственной трубопроводной компании республики Зденек Дундр заявил, что его страна рассчитывает прекратить импорт нефти из России с июля 2025 года.

Ранее глава МИД Чехии выступил против переговоров с Путиным по Украине.