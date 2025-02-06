Чехия усложнила получение гражданства страны для россиян

Президент Чехии Петр Павел в четверг утвердил ряд изменений в законодательство страны, в том числе усложняющим получение чешского гражданства для россиян. Об этом сообщает местное информагентство ЧТК.

Поправки предусматривают предоставление гражданства страны россиянам только при заверенном отказе от гражданства России.

«В соответствии с нововведениями чешское гражданство смогут получать соискатели из России только после предоставления доказательств отказа от российского гражданства», — говорится в сообщении.

До этого новостной портал Denikn сообщал, что Чехия, скорее всего, сохранит исключение из санкций Европейского союза на импорт продуктов из российской нефти, поскольку этого добивается Словакия.

В ноябре заместитель директора чешской государственной трубопроводной компании республики Зденек Дундр заявил, что его страна рассчитывает прекратить импорт нефти из России с июля 2025 года.

Ранее Чехия внесла Медведчука в санкционные списки.