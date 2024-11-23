Чехия назвала срок отказа от российской нефти

Чехия рассчитывает прекратить импорт нефти из России с июля 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на замдиректора государственной трубопроводной компании республики Зденека Дундру.

Отказ от российского энергоносителя станет возможен после завершения модернизации Трансальпийского нефтепровода между Италией, Германией и Чехией, пояснил спикер. В результате пропускная способность трубопровода вырастет вдвое, до 8 млн тонн нефти в год.

Альтернативными сортами сырой нефти, соответствующими свойствам российского топлива, будут смеси из Латинской Америки, Саудовской Аравии и Северного моря, заявил Дундр.

Он также добавил, что даже после полного отказа от российских поставок трубопровод «Дружба» останется заполненным нефтью и готовым к использованию в качестве резервного варианта.

До этого сообщалось, что поставки российских нефтепродуктов за рубеж рухнули до четырехлетнего минимума.

Ранее ценам на нефть предрекли падение ниже $70 за баррель.