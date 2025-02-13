Трамп выразил уверенность, что Путин стремится к завершению конфликта на Украине

Трамп: можно с уверенностью говорить о стремлении Путина к завершению конфликта

Президент России Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, слова которого приводит телеканал CBS News.

«Думаю, что могу сказать с большой уверенностью, что он (Путин) хочет увидеть, как он (конфликт на Украине) закончится», — сказал президент США в Белом доме после телефонного разговора с российским коллегой.

По словам Трампа, Путин «хочет мира».

12 февраля Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Разговор двух лидеров продлился почти полтора часа. Главы государств затронули вопросы, связанные с обменом граждан России и США.

Также обсуждалась тема урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий. Путин со своей стороны заявил о необходимости устранения первопричин конфликта. Кроме того, российский лидер согласился с американским в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

По словам Пескова, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Трамп рассказал, где планирует встретиться с Путиным.