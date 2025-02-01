Такер Карлсон указал на нелегитимность Зеленского и назвал его диктатором

Украинский лидер Владимир Зеленский является диктатором, поскольку он больше не считается избранным народом политиком, а также устраняет своих политических оппонентов. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью со своим британским коллегой Пирсом Морганом.

«Первая черта диктатора — он не избран. Так что Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию. Он… (устранил. – прим. ред.) своих политических оппонентов», — подчеркнул он.

По словам Карлсона, все это указывает на то, что Зеленский диктатор. При этом Запад, напомнил американский журналист, поддерживает этого диктатора.

До этого Карлсон обращал внимание на то, что Зеленский продал страну и прислуживает Западу.

По словам Карлсона, именно с этим связана непопулярность Зеленского среди украинцев. Как считает журналист, Зеленский не является избранным президентом Украины, также он запретил религиозную конфессию, начав гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Ранее Такер Карлсон назвал Украину «источником безумия».