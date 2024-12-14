В СВР заявили, что Россия и США сохраняют канал связи по обмену заключенными

Российская и американская стороны сохраняют канал связи по вопросу обмена заключенными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Канал связи есть», — заявил он.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть еще один обмен заключенными с Западом. По словам дипломата, такие сделки способствуют улучшению отношений между Россией и США. Рябков обратил внимание, что новое соглашение стало бы «здоровым шагом вперед». Он подчеркнул особую важность этого шага в начале работы администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Предыдущий обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа в Анкаре. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торга.