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Россия заявила о готовности рассмотреть еще один обмен заключенными с США

Замглавы МИД Рябков не исключил новый обмен заключенными с Западом

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Roman Naumov/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова рассмотреть еще один обмен заключенными с Западом. Об этом сообщает NBC News.

По словам дипломата, такие сделки способствуют улучшению отношений между Россией и США. Рябков обратил внимание, что новое соглашение стало бы «здоровым шагом вперед». Он подчеркнул особую важность этого шага в начале работы администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Рябков напомнил, что подобные сделки основываются на двустороннем «многоступенчатом подходе», включая в некоторых случаях помилование заключенных.

в начале декабря стало известно, что Россия и Соединенные Штаты по-прежнему сохраняют каналы для негласных контактов. Об этом рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торга.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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