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Путин выразил готовность принять в России представителей США

Песков: Путин заявил Трампу, что готов принять в России должностных лиц США
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Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Российский президент Владимир Путин готов принять в стране должностных лиц из Штатов, о чем заявил в беседе с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«[Путин] выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования», — рассказал пресс-секретарь президента.

Также Путин пригласил своего американского коллегу в Москву.

В этот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что освобождение американца Марка Фогеля может говорить о дружественном характере будущих отношений президента России и США.

Он напомнил, что лидеров стран связывала «прекрасная дружба», и заявил, что, возможно, это взаимодействие продолжится, что принесет пользу всему миру.

Ранее Песков перечислил темы переговоров Путина и Трампа.

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