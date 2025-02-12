Путин выразил готовность принять в России представителей США

Российский президент Владимир Путин готов принять в стране должностных лиц из Штатов, о чем заявил в беседе с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.
«[Путин] выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования», — рассказал пресс-секретарь президента.
Также Путин пригласил своего американского коллегу в Москву.
В этот же день спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что освобождение американца Марка Фогеля может говорить о дружественном характере будущих отношений президента России и США.
Он напомнил, что лидеров стран связывала «прекрасная дружба», и заявил, что, возможно, это взаимодействие продолжится, что принесет пользу всему миру.
Ранее Песков перечислил темы переговоров Путина и Трампа.