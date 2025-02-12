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Евросоюз заподозрили в попытке сорвать начавшийся диалог России и США

Сенатор Пушков: на Украине и в ЕС с ужасом читают о разговоре Путина и Трампа
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White House/Flickr.com/Global Look Press

Украина и Евросоюз с ужасом узнают о разговоре между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам», — отметил он.

Пушков особенно обратил внимание на то, что на фоне начала диалога между Россией и США в ЕС «начнутся срочные консультации на тему: как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном».

До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявлял, что Организация Объединенных Наций приветствует и считает позитивным событием телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российский лидер пригласил главу Белого дома в Москву.

Ранее генсек НАТО заявил, что не волнуется по поводу возможных контактов России и США.

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