Пушков рассказал, в чем обвиняют кандидата на пост директора Национальной разведки США

Пушков: в США Габбард обвиняют в воспроизведении российских доводов и нарратива

Кандидата на пост директора Национальной разведки США Тулси Габбард обвиняют в «воспроизведении российских доводов и нарратива». Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«В связи с ее выступлениями по Украине ее обвиняют в «воспроизведении российских доводов и нарратива», поскольку Габбард заявляла, что действия России являются ответом на расширение НАТО и линией на включение Украины в альянс», — отметил он.

Пушков добавил, что Габбард резко критиковала политику США в отношении Сирии и Украины, поэтому ее кандидатура вызывает ожесточенные споры в американской политической элите.

Незадолго до этого стало известно, что комитет по разведке американского сената рекомендовал утвердить выдвинутую главой государства Дональдом Трампом кандидатуру Тулси Габбард на пост руководителя Национальной разведки США. Если на следующей неделе кандидатуру Габбард одобрит уже полный состав сената, то она будет приведена к присяге.

Ранее Габбард заявила об опасности биолабораторий на Украине.