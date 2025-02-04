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В сенате рекомендовали утвердить Габбард на пост директора Национальной разведки США

WP: комитет сената США рекомендовал утвердить Габбард директором Нацразведки
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Mike Segar

Комитет по разведке американского сената рекомендовал утвердить выдвинутую главой государства Дональдом Трампом кандидатуру Тулси Габбард на пост руководителя Национальной разведки США. Об этом сообщает газета Washington Post (WP).

По имеющимся сведениям, за Габбард проголосовало большинство членов комитета. Если на следующей неделе кандидатуру Габбард одобрит уже полный состав сената, то она будет приведена к присяге.

3 февраля Габбард заявила, что вторжение американских военных в Ирак стало самым дорогостоящим провалом национальной разведки США, который подорвал безопасность и конституционные свободы страны. Она добавила, что победа Трампа на выборах президента США является четким мандатом американцев на то, чтобы разорвать череду неудач, положить конец вооружению и политизации разведывательного сообщества.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил сомнения в возможности назначения Габбард на пост директора нацразведки.

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