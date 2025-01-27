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Трамп выразил сомнения в возможности назначения Габбард на пост директора нацразведки

NYT: Трамп не уверен в шансах кандидата на пост главы нацразведки Габбард
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Mike Segar

Американский лидер Дональд Трамп не уверен в шансах кандидата на пост директора национальной разведки Тулси Габбард получить утверждение в конгрессе. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники.

«Трамп в частном порядке сообщил союзникам, что ее утверждение в кабинете министров вызывает у него наибольшие опасения», — говорится в статье.

По данным издания, некоторые консерваторы считают ее мышление «нетрадиционным», подразумевая, что она не сможет действовать «традиционно». Кроме того, ее выдвижение не устраивает консерваторов тем, что ранее Габбард выступала в защиту экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена.

До этого издание Axios писало, что Габбард изменила свою позицию по вопросу электронной слежки. Теперь кандидат поддерживает раздел 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA). По ее словам, подобная программа должна быть сохранена «для защиты страны, обеспечивая в то же время гражданские свободы американцев».

Авторы обратили внимание, что Габбард сменила свою позицию на фоне проблем с рассмотрением ее кандидатуры на пост главы разведки. Раньше политик критиковала данную инициативу, предлагая упразднить ее на законодательном уровне.

Ранее стало известно, что кандидат Трампа на пост главы нацразведки США читала новости с RT.

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