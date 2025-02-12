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Картаполов заявил, что диалог с США лучше, чем его отсутствие

Картаполов: концу СВО будут способствовать успехи российской армии на поле боя
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи российских войск в ходе специальной военной операции, однако любой диалог — лучше, чем его отсутствие. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя состоявшиеся переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Любой диалог — лучше, чем его отсутствие. Ускорению завершения конфликта на Украине будут способствовать успехи наших войск в ходе специальной военной операции», — заявил собеседник агентства.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер поддержал один из тезисов своего американского коллеги о необходимости совместной работы Вашингтона и Москвы по мирному урегулированию на Украине. Представитель Кремля отметил, что разговор стал весьма продолжительным, он продлился почти полтора часа.

Комментируя это, российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Украина и страны Евросоюза с ужасом воспримут контакты между Москвой и Вашингтоном, будут происходить попытки срыва наметившегося диалога.

Ранее в ООН прокомментировали разговор Путина и Трампа.

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