Трамп заявил, что провел разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел длинный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, лидеры согласны с необходимостью остановить конфликт на Украине.

12 февраля телеканал CNN сообщал, что Путин и Трамп в среду утром провели телефонный разговор.

8 февраля Трамп в интервью газете New York Post заявил, что провел с российским лидером Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого обсуждался украинский конфликт. По словам главы Белого дома, у него есть «конкретный план» по прекращению боевых действий и он надеется на скорое урегулирование. Он также отметил, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным», и заявил, что российский лидер хочет остановить конфликт.

Ранее генсек НАТО заявил, что не волнуется по поводу возможных контактов РФ и США.