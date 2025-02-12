В МИД Эстонии предложили США сделку по металлам по примеру Украины

Эстония в обмен на помощь со стороны США готова предложить редкоземельные металлы. Об этом в интервью ERR заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Это в наших интересах. Это не в интересах США, а в наших интересах. <...> Мы можем предложить США интересные, эффективные экономические отношения», — сказал он.

Цахкна заявил, что Эстония может стать одной из стран, предложившей Соединенным Штатам сделку по использованию редкоземельных металлов в обмен на гарантии безопасности.

4 февраля Трамп заявил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Украинский лидер обратил внимание, что он предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу Соединенным Штатам. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа.

Ранее политолог заявил, что США не смогут добывать ресурсы на Украине без согласия России.