Бессент заявил, что соглашение по украинским ресурсам является частью мирного договора

Соглашение по критически важным минералам является частью широкого мирного соглашения, президент США Дональд Трамп стремится быстро завершить конфликт на Украине. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент, слова которого передает Reuters.

По его словам, соглашение о критически важных минералах между Киевом и Вашингтоном может обеспечить Украине «щит безопасности» после завершения войны с Россией.

Он отметил, что его первый визит на Украину подчеркивает, что этот конфликт является главной приоритетом для администрации Трампа. Бессент также выразил желание отправить сигнал всему миру о том, что США поддерживают Украину в условиях «российской агрессии».

11 февраля Трамп заявил, что отправил Бессента на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.

Сегодня Зеленский сообщил, что США сегодня представили Украине первый проект соглашения о природных ресурсах. Он отметил, что Украина сейчас изучает этот проект и надеется достичь соглашения на Мюнхенской конференции. По его словам, сегодня на повестке дня не стояло обсуждение ресурсов на «оккупированных территориях».

4 февраля Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению. Этот вопрос обсуждается на фоне приостановки и последующего возобновления поставок американского оружия Киеву, а также разногласий в администрации президента США по поводу объемов помощи.

Ранее в Крыму заявили, что США начали процесс получения репараций с Украины.