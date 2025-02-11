Трамп подтвердил, что отправил министра финансов США на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил Truth Social, что отправил американского министра финансов Скотта Бессента на Украину. Глава ведомства должен встретиться с президентом республики Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, российско-украинский конфликт должен скоро закончиться, из-за него происходит много разрушений и жертв.

Президент США добавил, что Вашингтон потратил миллиарды долларов, но это мало что показало.

11 февраля издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что на этой неделе новый глава министерства финансов США Скотт Бессент приедет в Киев для переговоров по вопросу доступа Соединенных Штатов к полезным ископаемым Украины.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов предложить президенту США Дональду Трампу украинские полезные ископаемые и подземные хранилища газа в обмен на гарантии безопасности. Президент Украины обратил внимание на то, что предлагает взаимовыгодное сотрудничество по разработке полезных ископаемых, а не их передачу США. Кроме того, Киев ведет диалог с Вашингтоном по поводу использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа, добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что переход ресурсов Украины к России не в интересах США.