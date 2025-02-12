Украина фактически начала платить Соединенным Штатам репарации за военную помощь Вашингтона, открыв доступ к своим редкоземельным металлам. Об этом РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

»США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов», — заявил Смирнов.

Он добавил, что Украина обязана также возместить ущерб, нанесенный Крыму энергетической блокадой, перекрытием воды и терактами на территории республики.

До этого стало известно, что новый глава министерства финансов США Скотт Бессент приедет в Киев для переговоров по вопросу доступа Соединенных Штатов к полезным ископаемым Украины.

Кроме того, Бессент будет выяснять, как и куда власти Украины потратили сотни миллиардов долларов, которые США потратили на снабжение Украины.

Ранее Зеленский заявил, что переход ресурсов Украины к России не в интересах США.