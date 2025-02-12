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Путин призвал снять санкции с Сирии

Сирийская канцелярия: Путин призвал отменить санкции, введенные против Сирии
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Sputnik/Reuters

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с временным сирийским президентом Ахмедом Аш-Шаара призвал снять санкции против Сирии. Об этом заявили в сирийской канцелярии, передает ТАСС.

Также Путин пригласил главу МИД во временном правительстве Сирии посетить Россию с официальным визитом.

В свою очередь Аш-Шараа указал на «прочные стратегические отношения» между Сирией и Россией.

До этого в Кремле сообщили, что Путин пообщался по телефону с временным президентом Сирии Ахмедом Аш-Шаара и подтвердил намерение содействовать улучшению социально-экономической ситуации в Сирии, в том числе оказывать гуманитарную помощь населению.

Главы двух стран обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны была выражена принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. Путин подчеркнул важность комплекса мер для нормализации в Сирии, активизации диалога между политическими силами и этноконфессиональными группами.

Ранее глава Минобороны Сирии допустил сохранение российских баз в стране.

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