Украинский депутат Дубинский потребовал включить его в переговорную группу

Депутат Рады Дубинский потребовал включить его в переговорную группу по Украине

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, сообщил, что направил письмо председателю парламента Руслану Стефанчуку с требованием включить его в состав переговорной группы по вопросам прекращения огня. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Я, как избранный депутат Украины, имею конституционное право представлять интересы своих избирателей, 70% которых выступают за немедленное прекращение войны», — заявил парламентарий.

Дубинский отметил, что при этом руководство Верховной рады и офис президента блокируют его деятельность, препятствуя доступу его помощников в парламент и лишая депутата технических инструментов для работы.

Также Дубинский заявил, что копию своего письма он передал через своих представителей спецпосланнику президента США по Украине Киту Келлогу. Украинский парламентарий подчеркнул, что народ страны должен быть представлен на предстоящих переговорах.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров высказался о возможности завершения боевых действий в ходе визита в Брюссель. Он прибыл в бельгийскую столицу, чтобы принять участие в первом после инаугурации президента США Дональда Трампа заседании в формате «Рамштайн».

Накануне в интервью британской газете The Guardian Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Политик при этом не уточнил, какую именно территорию Украина запросит в обмен.

Ранее в Раде раскрыли, в каком случае США могут сместить Зеленского.