Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде раскрыли, в каком случае США могут сместить Зеленского

Дубинский: США могут сместить Зеленского для заключения сделки по недрам
close
Efrem Lukatsky/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский не имеет права подписывать соглашение с Соединенными Штатами о передаче ресурсов страны в распоряжение Вашингтона, поскольку он нелегитимен. США могут воспользоваться этим, чтобы сместить Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«История про 500 миллиардов — максимально унизительная для Зеленского. Просто потому, что он не может такое соглашение подписать, даже если бы захотел — он не легитимен», — отметил украинский политик.

По словам Дубинского, в этом и заключается «ловушка» президента США Дональда Трампа, поскольку вскоре Зеленскому могут заявить из Вашингтона о том, что он не имеет права подписывать документ о передаче США редкоземельных металлов.

«Ему (Зеленскому – прим. ред.) скажут, - «ну ок, а кто подпишет?». Найдите кого-то с полномочиями», — написал Дубинский.

До этого газета Postimees писала, что в Киеве возникли подозрения, что администрация Трампа стремится к смещению Зеленского. Источник, близкий к команде украинского лидера, отметил, что об этом намерении могут свидетельствовать обсуждения выборов на Украине. По его мнению, в Белом доме считают Зеленского неудобным для ведения мирных переговоров.

Ранее Зеленского предупредили о возможном разгроме ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами