Украинский лидер Владимир Зеленский не имеет права подписывать соглашение с Соединенными Штатами о передаче ресурсов страны в распоряжение Вашингтона, поскольку он нелегитимен. США могут воспользоваться этим, чтобы сместить Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«История про 500 миллиардов — максимально унизительная для Зеленского. Просто потому, что он не может такое соглашение подписать, даже если бы захотел — он не легитимен», — отметил украинский политик.

По словам Дубинского, в этом и заключается «ловушка» президента США Дональда Трампа, поскольку вскоре Зеленскому могут заявить из Вашингтона о том, что он не имеет права подписывать документ о передаче США редкоземельных металлов.

«Ему (Зеленскому – прим. ред.) скажут, - «ну ок, а кто подпишет?». Найдите кого-то с полномочиями», — написал Дубинский.

До этого газета Postimees писала, что в Киеве возникли подозрения, что администрация Трампа стремится к смещению Зеленского. Источник, близкий к команде украинского лидера, отметил, что об этом намерении могут свидетельствовать обсуждения выборов на Украине. По его мнению, в Белом доме считают Зеленского неудобным для ведения мирных переговоров.

Ранее Зеленского предупредили о возможном разгроме ВСУ.