Встреча главы Пентагона и министра обороны Украины была незапланированной

Fox News: встреча шефа Пентагона и министра обороны Украины не была плановой

Встреча шефа Пентагона Пита Хегсета с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Брюсселе не была запланирована. Об этом заявила журналистка американского телеканала Fox News Лиз Фриден на своей странице в соцсети X.

«Эта встреча не была запланирована Хегсетом, прессе стало известно о встрече только после того, как министр обороны Украины сообщил об этом», — написала журналистка.

Так Фриден прокомментировала свою предыдущую публикацию, в которой она сообщила, что в 12 февраля Хегсет впервые встретился с Умеровым в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Встреча произошла перед заседанием контактной группы по оказанию помощи Украине.

До этого шеф Пентагона заявлял, что Соединенные Штаты не считают вступление Украины в Североатлантический альянс реалистичным исходом мирного решения конфликта.

В свою очередь генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов о переговорах по конфликту на Украине, впервые не стал утверждать, что страна станет членом альянса.

Ранее в Пентагоне заявили, что безопасность Украины должна обеспечить Европа.