В Госдуме считают, что слова шефа Пентагона станут «холодным душем» для Зеленского

Заявления министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности вступления Украины в НАТО и возврата к границам до 2014 года могут стать «холодным душем» для Владимира Зеленского. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что оценки Хегсета относительно ситуации на поле боя, включая невозможность возврата к границам 2014 года и призрачные перспективы вступления Украины в НАТО, выглядят достаточно реалистично. Слуцкий добавил, что провозглашенные приоритеты по содействию достижению устойчивого мира в украинском конфликте внушают осторожный, но оптимизм, однако все зависит от условий и деталей.

12 февраля Хегсет заявил, что безопасность Украины должна гарантироваться силами европейских стран и государств вне Евросоюза, США не отправят туда свои войска. Он также отметил, что США не считают вступление Киева в НАТО частью мирного плана. Кроме того, Хегсет сказал, что в российско-украинском конфликте наступил критический этап. По его словам, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года нереалистичным.

Ранее Зеленский признал, что Украину не ждут в НАТО.