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В США увидели критический этап в конфликте на Украине

Пентагон: в российско-украинском конфликте наступил критический этап
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине, заявил, что в российско-украинском конфликте наступил критический этап. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон считает возвращение Украины к границам 2014 года нереалистичным.

«Мы находимся… в критическом моменте, когда война подходит к своей третьей годовщине. Наше послание четкое: кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться», — поделился Хегсет.

До этого Хегсет говорил, что Соединенные Штаты не считают вступление Украины в НАТО реалистичным исходом мирного решения конфликта.

12 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что его не беспокоят сообщения о том, что Москва и Вашингтон якобы наладили контакты по украинскому конфликту.

Ранее генсек НАТО объяснил необходимость поддержки Украины.

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