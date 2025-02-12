Новые власти Сирии объявили о новых мерах по объединению страны

Власти Сирии предложили создать комитет национального диалога для того, чтобы разрешить накопившиеся противоречия между различными фракциями и этно-религиозными группами в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ Сирии.

Комитет национального диалога должен будет представить ключевые группировки, которые фактически управляют разными территориями в Сирии. Ключевое положение среди них занимает «Хайят-Тахрир Аш-Шам», которую возглавляет временный президент Сирии Ахмед Аш-Шараа.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин пообщался по телефону с временным президентом Сирии Ахмедом Аш-Шаара и подтвердил намерение содействовать улучшению социально-экономической ситуации в Сирии, в том числе оказывать гуманитарную помощь населению.

Главы двух стран обменялись мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны была выражена принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. Путин подчеркнул важность комплекса мер для нормализации в Сирии, активизации диалога между политическими силами и этноконфессиональными группами.

Ранее глава Минобороны Сирии допустил сохранение российских баз в стране.