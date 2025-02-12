Reuters сообщает, что США освободят россиянина Винника

США освободят россиянина Александра Винника в ответ на освобождение американца Марка Фогеля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена, в результате которого был освобожден Фогель», — говорится в сообщении.

До этого спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что освобождение американца Марка Фогеля может говорить о дружественном характере будущих отношений президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

11 февраля бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Уиткофф.

Россиянин Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, в тот момент он находился в отпуске в Греции. ФБР заявило, что Винник — один из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более $4 млрд. Сам россиянин вину отрицал и утверждал, что лишь консультировал биржу.

Ранее в госдепе США сообщили, что Фогель стал 10-м американцем, освобожденным за второй срок Трампа.