Госдеп США: Фогель стал 10-м американцем, освобожденным за второй срок Трампа

Марко Рубио: Фогель стал 10-американцем, вернувшимся на родину при Трампе

Американец Марк Фогель, которого Москва передала Вашингтону, стал 10-м осужденным гражданином США, который вернулся на родину с момента вступления Дональда Трампа в должность президента. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Будем честными и откровенными: то есть президент поставил приоритет по возвращению американцев на родину, и я думаю, что это десятый американец, вернувшийся на родину с тех пор, как президент вступил в должность», — отметил глава Госдепа США.

Бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину после обмена с Москвой 11 февраля. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что мать Фогеля обсуждала с Трампом освобождение сына еще до выборов президента США.