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Учившийся в США глава подмосковных Химок ушел в отставку

Глава Химок Дмитрий Волошин покинул должность
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Руководитель городского округа Химки в Московской области Дмитрий Волошин ушел в отставку. Об этом пишет РБК со ссылкой на администрацию населенного пункта.

Чиновники отметили, что за время руководства Волошина территория округа выросла в 2,5 раза за счет присоединения земель Солнечногорска. Из-за этого численность населения превысила 400 тысяч, а площадь Химок достигла 25 тысяч гектаров.

Волошин учился в РАНХиГС на факультете международного бизнеса, а также заканчивал образовательные программы в Вашингтоне.

Временным главой Химок назначили первого замглавы минфина области Елену Землякову.

До этого сообщалось об увольнении первого замгубернатора Ростовской области Александра Скрябина. По словам главы региона Юрия Слюсаря, это связано с переходом на новое место работы.

Также 27 января сложил полномочия мэр города Корсакова Сахалинской области Александр Ивашов: в отношении него проходит служебная проверка.

Ранее обматеривший волонтеров чиновник с Кубани отреагировал на слухи об отставке.

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