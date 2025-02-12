Глава минобороны Британии заявил, что 2025 год станет «‎критичным» для Украины

Глава минобороны Британии Хили: 2025 год будет «‎критичным» для Украины

Глава минобороны Великобритании Джон Хили перед заседанием контактной группы по Украине заявил, что 2025 год станет решающим в конфликте. Трансляцию вели на сайте НАТО.

Поэтому Хили призвал Запад увеличить объемы помощи Киеву и продолжать оказывать давление на Россию, чтобы достичь «‎мира путем силы» По словам главы ведомства, Британия выделит Украине новый пакет помощи на сумму в £150 млн ($186 млн).

8 февраля сообщалось, что Британия принимает участие в разработке двух морских беспилотных систем, которые предназначены для Вооруженных сил Украины.

По данным издания Naval Technology, в письмах парламенту от 4 февраля Игл сообщила о работе над программами Wasp («Оса») и Snapper («Морской окунь»). Эти разработки упоминались на ужине, организованном главой минобороны Британии Джоном Хили 28 января.

Министр уточнила, что новые системы были оперативно созданы для поддержки Украины и сейчас проходят финальное тестирование. Более подробная информация о них будет представлена позже.

В министерстве обороны Великобритании отказались раскрывать дополнительные сведения о проектах.

Издание отмечает, что сообщение о разработке морских беспилотников появилось на фоне отсутствия информации о передаче Киеву новых зенитно-ракетных комплексов Gravehawk.

Ранее в США раскритиковали возобновление поставок оружия Украине.