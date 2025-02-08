СМИ узнали, что Лондон помогал разрабатывать морские беспилотники для ВСУ

Великобритания помогает Украине разрабатывать морские беспилотники, сообщает Naval Technology (NT) со ссылкой на послания британского министра оборонных закупок Марии Игл парламенту.

По информации издания, речь идет о безэкипажных морских дронах Wasp и Snapper.

«Великобритания, по-видимому, помогает разрабатывать два беспилотных морских судна (UMV) для использования украинскими силами, которые добились заметных успехов против российских военно-морских активов в Черном море с помощью UMV, функционирующих как односторонние атакующие боеприпасы», — говорится в публикации.

По словам Игл, Wasp и Snapper являются «новыми безэкипажными морскими системами», которые были «быстро разработаны» специально для поддержки Украины. Она добавила, что сейчас система проходит финальное тестирование.

До этого на Украине заметили новый американский дрон вертикального взлета V-Bat.

Ранее в Минобороны РФ заявили о десятках сбитых за ночь украинских БПЛА.