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Великобритания выделила новый пакет военной помощи Украине

Британия объявила о выделении новой военной помощи Украине на £150 млн
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Henry Nicholls/Reuters

Великобритания объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на £150 млн (около $185,8 млн — «Газета.Ru»). Об этом сообщает агентство Reuters.

В пакет военной помощи войдут беспилотные летательные аппараты (БПЛА), танки, а также системы противовоздушной обороны (ПВО). О передаче военного оборудования было объявлено во время встречи контактной группы в Брюсселе.

5 февраля газета The Financial Times сообщила, что правительство Великобритании начало сокращать меры поддержки беженцев с Украины. В частности, власти решили уменьшить финансирование программы «Дома для Украины», которая связывает переселенцев с домохозяйствами на территории королевства.

Кроме того, депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) Гидеон ван Мейерен заявил, что военная помощь Украине от стран Запада бесполезна, поскольку она не приводит к завершению конфликта Москвы и Киева.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер высказался о военной помощи Киеву.

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