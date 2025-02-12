В Госдуме отреагировали на готовность министра обороны Украины к переговорам

Депутат Колесник: слова Украины о переговорах показывают, что там дрогнули

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал заявления президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Рустема Умерова признаком их «дрогнувшей позиции». Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру», комментируя пост Умерова о готовности Украины к переговорам.

«Министр обороны не уполномочен делать подобные заявления. Почему не председатель Рады? Это вопрос легитимности. Бумага все стерпит», — сказал Колесник.

Депутат также прокомментировал слова Зеленского об «обмене территориями».

«Они пытаются показать свою значимость, но в реальности их позиция слаба. Вопрос в том, считают ли их серьезными участниками переговоров», — подчеркнул парламентарий.

О готовности к переговорам с Москвой Умеров заявил 12 февраля. Глава военного ведомства высказался о возможности завершения боевых действий в ходе визита в Брюссель. Он прибыл в бельгийскую столицу, чтобы принять участие в первом после инаугурации президента США Дональда Трампа заседании в формате «Рамштайн».

Днем ранее в интервью британской газете The Guardian Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Он при этом добавил, что пока не определено, какую именно территорию Украина запросит в обмен.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что удары РФ по Украине являются частью концепции «мир через силу».