Россиянам объяснили, как в 2025 году изменится начисление пенсий

В этом году в России вступят в силу изменения механизма начисления страховых пенсий. Ключевым показателем в формировании достойного обеспечения станет уровень официального дохода. Плюс в этом году выросла стоимость одного пенсионного балла, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT.

Говоря об уровне официальной зарплаты, депутат отметил, что для начисления единичного пенсионного коэффициента годовой заработок должен быть не ниже 275,9 тыс. рублей, то есть человек должен получать 23 тыс. рублей в месяц. Исходя из этого, он будет копить баллы, которые отразятся на будущих выплатах — чем больше коэффициентов, тем выше пенсия, пояснил Чаплин.

«Те, кто планируют оформить страховую пенсию в следующем году, должны иметь минимум 30 накопленных баллов за весь стаж работы», — добавил он.

Важно, что россияне могут увеличивать свой пенсионный счет. К примеру, в системе коэффициентов учитываются декретный отпуск до 1,5 лет, военная служба по призыву. А в начале этого года в России проиндексировали все базовые показатели, в том числе стоимость одного пенсионного балла повысилась с 133,05 до 142,76 рубля. Также почти на 600 рублей выросла фиксированная выплата до 8 728,73 рубля.

По мнению Чаплина, россияне должны понимать эти изменения — это позволит им планировать свою трудовую деятельность так, чтобы повышать будущую пенсию всеми существующими механизмами.

Напомним, депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин до этого заявил «Газете.Ru», что для получения пенсии в 110 тыс. рублей, которую россияне считают достойной, нужно накопить 639 пенсионных баллов. Однако для этого необходимо получать зарплату в 230 тыс. рублей в течение почти 64 лет.

Ранее в Госдуме объяснили, кто может рассчитывать на пенсию от 100 тысяч рублей.