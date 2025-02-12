В Госдуме предложили альтернативу продлению до трех лет оплачиваемого декрета

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Ридусом» прокомментировала идею своей коллеги Нины Останиной продлить оплачиваемый период декретного отпуска до трех лет.

По мнению парламентария, такая мера не снимет проблему потери квалификации, которая серьезно проседает и за полтора года нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

«Поэтому, на мой взгляд, нужно больше дать преференций для тех матерей, которые рожают второго-третьего, а не дать больше сидеть матери в отпуске с надеждой, что она вдруг решится на второго», — сказала Бессараб.

Она добавила, что сейчас разрабатываются законопроекты, которые принесут матерям с детьми больше пользы, чем трехлетний декрет. К примеру, снятие ограничений по формированию трудового стажа за нестраховой период.

Согласно инициативе председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, оплачиваемый период декретного отпуска необходимо продлить до трех лет. Она обратила внимание на то, что не все родители отваживаются отдать ребенка в детский сад в полтора года, предпочитая воспитывать его самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в России декретные выплаты студенткам могут повысить в 10 раз.