Генсек НАТО отказался считать, что Украина проигрывает в конфликте

Генсек Рютте: НАТО нужно сделать так, чтобы Россия не добилась целей на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о несогласии с утверждениями, что Украина проигрывает в конфликте, хотя фронт и движется «в неправильном направлении». Его слова приводит газета Bild.

По его словам, фронт движется в «неправильном направлении», но Россия якобы платит за это большими потерями и «все же не достигает своих целей».

«И наша задача — сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Потому нет: Украина не проиграет. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее», — заявил Рютте.

Он считает, что Запад не должен демонстрировать свои слабости, иначе «Россия может что-нибудь попробовать», как это случилось с Украиной.

До этого Рютте призвал европейские страны повышать расходы на оборону и готовиться к войне, чтобы ее избежать. Он призвал Берлин «больше тратить и больше производить» в сфере военной промышленности и обороны. По его словам, этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах в ближайшие месяцы.

Ранее на Западе не увидели возможности для «хорошей сделки» для Украины.