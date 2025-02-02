Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО отказался считать, что Украина проигрывает в конфликте

Генсек Рютте: НАТО нужно сделать так, чтобы Россия не добилась целей на Украине
close
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о несогласии с утверждениями, что Украина проигрывает в конфликте, хотя фронт и движется «в неправильном направлении». Его слова приводит газета Bild.

По его словам, фронт движется в «неправильном направлении», но Россия якобы платит за это большими потерями и «все же не достигает своих целей».

«И наша задача — сделать так, чтобы они никогда не достигли своих целей. Потому нет: Украина не проиграет. И мы должны поддержать ее в том, чтобы она стала сильнее», — заявил Рютте.

Он считает, что Запад не должен демонстрировать свои слабости, иначе «Россия может что-нибудь попробовать», как это случилось с Украиной.

До этого Рютте призвал европейские страны повышать расходы на оборону и готовиться к войне, чтобы ее избежать. Он призвал Берлин «больше тратить и больше производить» в сфере военной промышленности и обороны. По его словам, этот вопрос станет предметом дебатов во многих европейских странах в ближайшие месяцы.

Ранее на Западе не увидели возможности для «хорошей сделки» для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами