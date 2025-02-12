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Умеров раскрыл, что будут обсуждать на предстоящем заседании «Рамштайна» по Украине

Умеров: на заседании «Рамштайна» союзники обсудят поставки ПВО и самолетов Украине
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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что на заседании формата «Рамштайн» союзники Киева обсудят поставки военной помощи в 2025 году и предоставление систем ПВО, авиации и боеприпасов. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня впервые заседание возглавляет мой коллега и друг Джон Хили, государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании. Также участвует новый министр обороны США Пит Хегсет», — написал он.

По его словам, в повестке дня значатся вопросы «стабильной и своевременной поставки военной помощи» Украине в текущем году и ускорение передачи критически важного вооружения — систем ПВО, авиации и боеприпасов. Кроме того, союзники Киева обсудят инвестиции в военную промышленность республики, указал Умеров.

До этого сообщалось, что глава Пентагона Пит Хегсет посетит Европу, где на заседании контактной группы по ситуации на Украине собирается призвать союзников США к скорейшему завершению конфликта. Встреча пройдет на базе «Рамштайн» в Брюсселе 12 февраля. Однако председательствовать там впервые будут не США, а Великобритания. По данным Пентагона, Хегсет собирается обратиться к союзникам Штатов.

Ранее Фон дер Ляйен объяснила вице-президенту США, каким должен быть мир на Украине.

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