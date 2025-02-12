В России оценили перспективы вступления Армении в Евросоюз

Процесс вступления Армении в ЕС не имеет никаких перспектив, при этом для Еревана это может привести к «серьезным угрозам» для страны. Об этом в беседе с РИА Новости заявила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

«Процесс вступления Армении в Евросоюз не имеет перспектив развития, но при этом несет серьезные угрозы для страны», — подчеркнула она.

Как напомнила депутат, Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этой связи Еревану в случае продолжения евроинтеграции «придется выбирать между членством в ЕАЭС и ЕС».

Именно поэтому экономика Армении может понести потери, отметила Чемерис.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что решение парламента Армении о начале вступления в Европейский Союз является суверенным правом страны.

12 февраля парламент Армении принял в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС. Законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС поддержали 63 депутата, семь высказались против. Кроме того, депутаты «Армении», одной из оппозиционных фракций, не приняли участие в голосовании.

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.