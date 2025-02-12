В Армении парламент принял проект о начале вступления в Евросоюз

Парламент Армении принял в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в Европейский союз. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян, передает РИА Новости.

Законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС поддержали 63 депутата, семь высказались против. Кроме того, депутаты «Армении», одной из оппозиционных фракций, не приняли участие в голосовании.

В январе правительство Армении одобрило законопроект, предполагающий вступления страны в Евросоюз.

В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что членство Армении в ЕС, к которому стремится Ереван, несовместимо с одновременным участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его мнению, это «две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, и они не совпадают».

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.