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Песков оценил решение Армении о начале вступления в ЕС

Песков заявил, что решение Армении о вступлении в ЕС является суверенным правом
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Решение парламента Армении о начале вступления в Европейский Союз является суверенным правом страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом он прокомментировал одобрение парламентом Армении законопроекта о начале вступления в ЕС.

«Это суверенное право Армении. Конечно же, нужно будет и самим армянам, и всем остальным разобраться в том, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы», — заявил он.

Песков отметил, что в Армении есть определенные политики, которые считают, что ориентирование на ЕС даст дополнительные дивиденды для страны и интересов народа.

До этого сообщалось, что парламент Армении принял в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС. Законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС поддержали 63 депутата, семь высказались против. Кроме того, депутаты «Армении», одной из оппозиционных фракций, не приняли участие в голосовании.

В том же месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что членство Армении в ЕС, к которому стремится Ереван, несовместимо с одновременным участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его мнению, это «две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, и они не совпадают».

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.

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