На Украине запретили банкротство завода, по которому ударили «Орешником»

Верховная рада Украины приняла законопроект, запрещающий арест имущества и средств завода «Южмаш» на время военного положения. Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

Законопроект направлен на поддержку и восстановление ракетно-космической отрасли. В его рамках также приостановлено принудительное исполнение судебных решений против предприятия.

«Южмаш» сталкивается с хроническими долгами, включая невыплату зарплат, что требует выделения бюджетных средств для их погашения. Завод, расположенный в Днепре, производит ракетно-космическую технику и находится в кризисе с конца 2010-х годов. По данным 2020 года, его долг превышал 2 млрд гривен, из которых более 220 млн гривен составила задолженность по зарплате.

21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее французская оружейная компания обанкротилась после отмены контракта с ВСУ.