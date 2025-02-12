Французская оружейная компания обанкротилась после отмены контракта с ВСУ

Основанная в 1820 году французская компания Verney-Carron обанкротилась после отмены контракта на поставку оружия Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Производитель оружия Verney-Carron из Сент-Этьена объявил во вторник о своей неплатежеспособности и подал ходатайство о введении в отношении него процедуры банкротства, одновременно ведя переговоры с потенциальным покупателем», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, анонсированный в ноябре 2023 года контракт на сумму €36 млн на поставку оружия Украине до сих пор не подтвержден.

Компания несет убытки на протяжении нескольких лет. В частности, в 2023 году их сумма составила €4,54 млн при обороте в €5,45 млн.

Накануне сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа собирается подтолкнуть Европу приобрести больше американского оружия для Украины в преддверии возможных мирных переговоров с Москвой. По данным Reuters, вопрос закупки оружия американские чиновники планируют обсудить с европейскими союзниками во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Ранее в Европе указали на бесполезность военной помощи Украине.