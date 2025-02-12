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«Усидеть на двух стульях не получится»: в Госдуме оценили решение Армении о развороте к ЕС

Депутат Белик считает, что Армению не ждут в Евросоюзе с распростертыми объятиями
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Sergei Grits/AP

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Газете.Ru», что Армению не ждут в Евросоюзе с «распростертыми объятиями» из-за большого количества собственных проблем. По его словам, страна не получит никаких гарантий безопасности от вступления в ЕС.

«Делая разворот в пользу ЕС, Армения должна понимать, что членство в таких объединениях, как ОДКБ и ЕАЭС, важное и выгодное для нее самой и с позиции безопасности, и с позиции экономической составляющей будет невозможно, и усидеть на двух стульях не получится. Что касается обещанной безопасности этой страны при членстве в ЕС, то такие гарантии весьма сомнительны, учитывая противоречия и нестабильность внутри самого этого объединения. В целом наивно воспринимать членство в ЕС как великое благо, ведь в Европе, самой сталкивающейся с ворохом проблем, никого не ждут с распростертыми объятиями», — сказал он.

Белик считает, что к Евросоюзу больше хотят присоединиться политики Армении, нежели граждане.

«Желание присоединиться к ЕС — это больше выбор политиков Армении, нежели граждан этой страны. Важно то, что вектор, который для страны выбирают ее власти, не должен разниться с тем, чего хотят граждане, вопрос, действительно ли такова «воля народа», как хотят представить это армянские политики», — подчеркнул он.

12 февраля парламент Армении принял в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в Европейский союз. Инициативу поддержали 63 депутата, семь высказались против. Депутаты «Армении», одной из оппозиционных фракций, не приняли участия в голосовании.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что членство Армении в ЕС, к которому стремится Ереван, несовместимо с одновременным участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По его мнению, это «две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, и они не совпадают».

Ранее в Госдуме заявили, что процесс вступления Армении в ЕС растянется на годы.

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