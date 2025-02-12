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СБУ заявила, что задержанный глава украинского штаба мог работать на РФ

СБУ: задержанный глава штаба антитеррористического центра мог работать на РФ
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РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что задержанный глава штаба антитеррористического центра мог работать на РФ. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале спецслужбы.

По информации спецслужбы, через человека, имя которого не уточняют, СБУ длительное время передавала противнику дезинформацию.‎

«За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя — мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что СБУ зафиксировала 14 эпизодов противоправной деятельности.

12 февраля спецслужба сообщила о задержании главы своего штаба антитеррористического центра. Известно, что он возглавлял антитеррористическое управление СБУ девять лет, с 2016 года.

Британская газета The Sunday Times, ссылаясь на источники, сообщала, что в Киеве судили обвиняемого в «сдаче» юга Украины бывшего главу управления СБУ по Крыму Олега Кулинича.

По информации издания, он якобы был специально внедрен бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимиром Сивковичем в окружение будущего президента страны Владимира Зеленского в ходе его предвыборной кампании 2019 года.

После его победы Кулинич возглавил управление СБУ по Крыму. Его обвиняют в том, что на этой должности в 2021 году он организовал крупномасштабные контрразведывательные учения в Херсоне, во время которых были определены слабые места украинской обороны. Следствие считает, что об этом Кулинич якобы сообщил России.

Ранее на Украине осудили работника военного завода «Укроборонпрома» за госизмену.

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