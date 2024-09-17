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На Украине осудили работника военного завода «Укроборонпрома» за госизмену

СБУ: суд приговорил «крота» российского ГРУ к 15 годам тюрьмы за госизмену

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РИА «Новости»

На Украине суд признал работника одного из столичных заводов госпредприятия «Укроборонпром» виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Служба безопасности страны (СБУ) в своем Telegram-канале.

«По материалам СБУ 15 лет тюрьмы получил «крот» российского ГРУ, который шпионил на оборонном заводе Киева», — отмечается в сообщении.

По данным службы, шпион работал на заводе, выполняющем государственные оборонные заказы, и отслеживал перемещение украинского вооружения в направлении восточного и южного фронтов.

Украинские СМИ установили личность осужденного — его зовут Сергей Федоров.

В марте бывший глава администрации города Балаклея в Харьковской области получил 14 лет лишения свободы за поддержку России. Срок мужчина получил за то, что возглавлял российскую администрацию в Балаклее.

Год назад на Украине суд приговорил бывшего генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова к 12 годам тюрьмы. Он был признан виновным в госизмене и покушении на теракт. Установлено, что Шайтанов планировал ликвидацию командира одного из добровольческих батальонов.

Ранее сообщалось, что СБУ после начала СВО завела более 1,5 тысячи дел о госизмене и шпионаже.

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