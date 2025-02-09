В Киеве судят обвиняемого в «сдаче» юга Украины бывшего главу СБУ в Крыму

В Киеве в закрытом режиме проходит суд над экс-главой Службы безопасности Украины (СБУ) в Крыму Олегом Кулиничем, которого обвиняют в якобы «сдаче» юга страны Вооруженным силам России в феврале 2022 года. Об этом пишет британская газета The Sunday Times, ссылаясь на источники.

Автор статьи называет бывшего высокопоставленного сотрудника спецслужбы «украинским Кимом Филби», сравнивая украинца с советским разведчиком, работавшим в службе внешней разведки Великобритании MI6. По информации издания, он якобы был специально внедрен бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимиром Сивковичем в окружение будущего президента страны Владимира Зеленского в ходе его предвыборной кампании 2019 года.

После его победы Кулинич возглавил СБУ в Крыму. Его обвиняют в том, что на этой должности в 2021 году он организовал крупномасштабные контрразведывательные учения в Херсоне, во время которых были определены слабые места украинской обороны. Следствие считает, что об этом Кулинич якобы сообщил России. Он был задержан в июле 2022 года. Мужчине было предъявлено обвинение по пяти статьям УК Украины. В частности, он обвиняется в государственной измене, создании и руководстве преступным сообществом, самовольном оставлении воинский части, похищении оружия, завладении им путем своего служебного положения. Кулиничу грозит до 15 лет лишения свободы.

«В первые часы (после начала специальной военной операции на Украине. — «Газета.Ru») он блокировал любые попытки проинформировать руководство СБУ о реальной ситуации в регионе. <...> Он не принял меры для защиты и в нарушение приказа перевел своих сотрудников в другую область. Он даже забрал у сотрудников СБУ оружие», — приводит газета слова источников.

Ранее на Украине осудили работника военного завода «Укроборонпрома» за госизмену.