На Украине задержали главу штаба антитеррористического центра СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании главы своего штаба антитеррористического центра. Заявление спецслужба опубликовала в своем официальном Telegram-канале.

Как уточнил глава службы Василий Малюк, задержанного подозревают в государственной измене. По версии СБУ, зафиксировано более десяти фактов противоправной деятельности главы штаба.

Имя задержанного не уточнили, однако известно, что он возглавлял антитеррористическое управление СБУ девять лет, с 2016 года.

До этого британская газета The Sunday Times, ссылаясь на источники, сообщала, что в Киеве судили обвиняемого в «сдаче» юга Украины бывшего главу управления СБУ по Крыму Олега Кулинича.

По информации издания, он якобы был специально внедрен бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимиром Сивковичем в окружение будущего президента страны Владимира Зеленского в ходе его предвыборной кампании 2019 года.

После его победы Кулинич возглавил управление СБУ по Крыму. Его обвиняют в том, что на этой должности в 2021 году он организовал крупномасштабные контрразведывательные учения в Херсоне, во время которых были определены слабые места украинской обороны. Следствие считает, что об этом Кулинич якобы сообщил России. Он был задержан в июле 2022 года. Мужчине было предъявлено обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, он обвиняется в государственной измене, создании и руководстве преступным сообществом, самовольном оставлении воинской части, похищении оружия, завладении им путем своего служебного положения. Кулиничу грозит до 15 лет лишения свободы.

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