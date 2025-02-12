Шойгу заявил, что положительные изменения в США могут закончиться после ухода Трампа

Все положительные изменения, которые произошли в США после начала второго президентского срока Дональда Трампа, могут быть отменены следующим американским лидером. Об этом в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Немного сомнения заключаются в том, что эти решения окончательные и необратимые и с приходом нового президента они вернутся опять к той же самой работе, той же самой риторике, которой занимались до», — заявил он.

В ходе пресс-конференции во время рабочей поездки Шойгу отметил, что Соединенные Штаты продолжают вмешиваться во внутренние дела других стран, в частности это касается Словакии и Сербии.

11 февраля Шойгу приехал в Астану для обсуждения двусторонних отношений между Россией и Казахстаном, вопросов безопасности, а также ситуации в Сирии. В ходе рабочего визита запланированы двусторонние консультации между аппаратами советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

Ранее Шойгу выразил сомнение по вопросу приостановки деятельности USAID в США.