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Шойгу заявил, что США продолжают вмешиваться во внутренние дела других стран

Шойгу: США продолжают вмешиваться во внутренние дела других стран
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Patrick Semansky/AP

Соединенные Штаты вмешиваются во внутренние дела других стран, в частности это касается Словакии и Сербии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время визита в Казахстан, его слова передает ТАСС.

«‎Организуются разного рода протесты, движения, мы можем это называть цветной революцией, не цветной революцией — как угодно. Но за всем этим прослеживается, просматривается эта деятельность США»‎, — прокомментировал Шойгу.

В январе 2024 года, еще до вступления нынешнего американского президента Дональда Трампа в должность, власти этой страны ввели санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Комментируя ситуацию, глава республики Александар Вучич заявил, что таким образом США хотят добиться полного выхода РФ из NIS. Сейчас 56,15% организации принадлежат российским компаниям «Газпром» и «Газпром нефть».

Посол Москвы в Белграде Александр Боцан-Харченко позже заявил, что санкции США ввели не случайно. Он отметил, что сбой в работе NIS приведет к возникновению дополнительных трудностей в Сербии. Речь идет о проблемах как в экономике, так и в социальной сфере.

На этом фоне к протестам могут присоединиться и те граждане, которые до сих пор не принимали в них участия. По словам посла, они будут выдвигать властям свои собственные требования.

Ранее руководство NIS направило США запрос об отсрочке санкций.

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