Пушков: Европа «пошла вразнос», и ничем хорошим это не закончится

Сенатор Пушков заявил, что Европа переоценила свои силы и пошла вразнос

Член Совфеда Алексей Пушков в посте в своем Telegram-канале согласился с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который заявил, что «в Брюсселе царит полное безумие».

По мнению российского политика, высказывания лидеров ЕС позволяют сделать вывод о том, что страны Европы продолжат оказывать финансовую и военную поддержку Киеву на фоне торгового противостояния с США и войны против энергоносителей из России. Кроме того, Брюссель будет требовать от Пекина прекратить поддерживать Москву, «насыщать» страны Евросоюза мигрантами вопреки негодованию своих граждан и переводить экономику на военные рельсы, чтобы противодействовать РФ.

«Если кратко, то все вместе это называется «пойти вразнос». И ничем хорошим для Европы это не закончится», — написал Пушков.

Он задался вопросом, не переоценивает ли ЕС свои силы.

3 февраля Орбан заявил, что «торнадо [президента США Дональда] Трампа достигло... Брюсселя и перевернуло все с ног на голову». Премьер-министр считает, что Евросоюзу как никогда нужны перемены в политике, включая пересмотр подхода к украинскому конфликту. По его словам, они не наступят сами по себе, поэтому их необходимо приблизить: этим сейчас занимается его фракция «Патриоты за Европу».

Ранее стало известно, как Европа совершает «госпереворот» против своей промышленности.