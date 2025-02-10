В ЕС могут завершить согласование нового пакета санкций против РФ на этой неделе

В ЕС планируют завершить согласование 16-го пакета санкций против РФ на этой неделе

Постоянные представители стран – членов Евросоюза на этой неделе планируют завершить согласование 16-го пакета антироссийских санкций. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на повестку заседаний.

В пятницу, 14 февраля, постпреды планируют завершить согласование по существу и подготовить новый пакет к окончательному утверждению. После чего документ передадут на утверждение министрам стран Евросоюза.

ЕС планирует ввести 16-й пакет санкций к 24 февраля — годовщине начала российской военной операции на Украине. Он будет включать экономические секторальные и персональные ограничения. Глава евродипломатии Кайя Каллас сообщала, что рестрикции, в том числе, затронут сжиженный природный газ и российскую промышленность.

7 февраля РИА Новости сообщало, что Евросоюз собирается ввести заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии. К 2028 году планируется их повышение вплоть до 100%.

Ранее посол заявил о работе крупных французских компаний в РФ, несмотря на санкции.